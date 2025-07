TV russa mostra adolescentes na "maior fábrica de drones do mundo" fazendo armas para atacar Ucrânia

Por Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - Uma fábrica russa, descrita por seu diretor como a maior fabricante de drones de ataque do mundo, foi mostrada no canal de TV do Exército russo com adolescentes ajudando a fazer drones kamikaze para atacar a Ucrânia.

A filmagem, em um documentário transmitido pelo canal Zvezda no domingo, mostrou centenas de grandes drones suicidas Geran-2 pretos e completos em fileiras dentro da instalação, que tem sido alvo de drones ucranianos de longo alcance.