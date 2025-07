Últimas fontes de sobrevivência estão entrando em colapso em Gaza, diz ONU

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, está chocado com o colapso acelerado das condições humanitárias em Gaza, "onde as últimas fontes de sobrevivência que mantêm as pessoas vivas estão entrando em colapso", disse seu porta-voz nesta segunda-feira.

"Ele lamenta os crescentes relatos de crianças e adultos que sofrem de desnutrição", disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

"Israel tem a obrigação de permitir e facilitar, por todos os meios à sua disposição, a ajuda humanitária fornecida pelas Nações Unidas e por outras organizações humanitárias."