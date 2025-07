Washington diz que China impede funcionário do governo dos EUA de deixar país

Por Daphne Psaledakis e Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que o governo chinês impediu a saída de um funcionário do Escritório de Marcas e Patentes dos EUA que visitava o país asiático em caráter pessoal.

"Estamos acompanhando esse caso de perto e estamos engajados com as autoridades chinesas para resolver a situação o mais rápido possível", disse um porta-voz do Departamento de Estado.