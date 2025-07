Zelenskiy diz que haverá novas negociações de paz na Turquia na quarta-feira

"Hoje eu discuti com Rustem Umerov a preparação para uma troca de prisioneiros e outra reunião com o lado russo na Turquia", disse Zelenskiy em seu discurso noturno em vídeo.

"Umerov informou que a reunião está planejada para quarta-feira. Mais detalhes serão divulgados amanhã."

Umerov, anteriormente ministro da Defesa e nomeado secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia na semana passada, liderou as duas primeiras rodadas de negociações com a Rússia.

Uma fonte não identificada havia dito anteriormente à agência de notícias estatal russa Tass que os negociadores poderiam se reunir na Turquia na quinta e na sexta-feira.

Zelenskiy disse mais cedo em uma reunião com seus diplomatas em Kiev: "Precisamos de um impulso maior nas negociações para acabar com a guerra".

Ele acrescentou: "A agenda do nosso lado é clara: o retorno dos prisioneiros de guerra, o retorno das crianças sequestradas pela Rússia e a preparação de uma reunião de líderes".