Bebê morre de inanição em Gaza enquanto a fome se espalha, dizem médicos

A família de Yousef não conseguiu encontrar leite em pó para alimentá-lo, relatou seu tio, Adham al-Safadi.

"Não se consegue leite em lugar nenhum e, se encontrar, custa US$100 o pote", disse, olhando para o sobrinho morto.

Três dos outros palestinos que morreram de fome no último dia também eram crianças, incluindo Abdulhamid al-Ghalban, de 13 anos, que morreu em um hospital na cidade de Khan Younis, no sul do país.

As forças israelenses mataram quase 60.000 palestinos em ataques aéreos, bombardeios e tiroteios desde que lançaram seu ataque a Gaza em resposta aos ataques do grupo Hamas, que matou 1.200 pessoas em Israel e capturou 251 reféns em outubro de 2023.

Pela primeira vez desde o início da guerra, autoridades palestinas dizem que dezenas de pessoas agora também estão morrendo de fome.

Gaza viu seus estoques de alimentos se esgotarem desde que Israel cortou todos os suprimentos para o território em março. Depois, levantou o bloqueio em maio, mas com novas medidas que considera necessárias para evitar que a ajuda seja desviada para grupos militantes.