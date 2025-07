Universidade nos EUA revoga diploma e expulsa estudantes por protestos pró-Palestina

"As perturbações das atividades acadêmicas violam as políticas e regras da universidade, e tais violações necessariamente vão gerar consequências", disse a universidade no comunicado que anunciou as ações.

O presidente Donald Trump tem como alvo universidades como a Columbia desde que retornou à Casa Branca em janeiro motivado pelo movimento de protesto estudantil pró-palestino que agitou os campi no ano passado.

O Columbia for Palestine, grupo pró-palestino da universidade, disse que 80 estudantes foram informados sobre suas punições na véspera.

Segundo o grupo, a ação disciplinar marcou "o maior número de suspensões por um único protesto político na história do campus de Columbia" e excedeu as ações disciplinares anteriores anunciadas contra pessoas por outros protestos.

Em março, o governo Trump disse que estava penalizando a universidade pela forma como ela lidou com os protestos pró-palestinos do ano passado, cancelando centenas de milhões de dólares em bolsas de pesquisa. O governo alegou que a resposta da Columbia ao suposto antissemitismo e ao assédio de membros judeus e israelenses da comunidade universitária foi insuficiente.

Após o governo anunciar os cancelamentos de verbas, a instituição de ensino anunciou uma série de compromissos em resposta às preocupações da administração.