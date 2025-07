Comitê sírio reporta 1.426 mortes em violência de março

O comitê apresentou uma lista de 298 suspeitos envolvidos em violações contra alauítas e 265 envolvidos no ataque inicial às forças de segurança, disse o presidente do comitê, Jumaa Al-Anzi.

Os nomes não estão sendo divulgados publicamente por enquanto e foram encaminhados aos tribunais para investigações adicionais, enquanto 31 pessoas foram presas, disse o porta-voz Yasser Farhan.

A violência começou em 6 de março com ataques às forças de segurança sírias estacionadas na região, que colocaram hospitais e outras instituições estatais fora de operação e fizeram com que amplas áreas ficassem fora do controle do governo, afirmou Farhan.

O comitê concluiu que 238 membros das forças de segurança foram mortos nesses ataques, perpetrados por forças alinhadas com o governo anterior de Assad, segundo Farhan.

Em resposta aos ataques, cerca de 200.000 homens armados se mobilizaram de toda a Síria, dirigindo-se à região costeira, disse ele.

Isso levou a violações, incluindo assassinatos, roubos e incitação sectária que o comitê constatou que foram "generalizadas, mas não organizadas", de acordo com Farhan.