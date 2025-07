Departamento de Justiça dos EUA pede que Maxwell, ligada a Epstein, fale com promotores

Réus em processos criminais nos EUA não são obrigados a testemunhar em sua própria defesa, e Maxwell não depôs em seu julgamento. Ela recorreu de sua condenação e sentença à Suprema Corte dos EUA.

Alguns dos apoiadores mais ferrenhos de Trump pediram a renúncia de Bondi nas últimas semanas, depois que ela voltou atrás na promessa feita no início deste ano de que o departamento divulgaria materiais adicionais, incluindo "muitos nomes" e "muitos registros de voos" relacionados aos clientes de Epstein.

Depois de divulgar apenas um número seleto de registros que não trouxeram nenhuma nova luz ao caso, o departamento e o FBI divulgaram um memorando conjunto no início deste mês, que jogou água fria em antigas teorias da conspiração sobre Epstein. O memorando dizia que não havia "nenhuma lista de clientes incriminadora" ou qualquer evidência de chantagem.

Desde então, sob a orientação de Trump, Bondi e Blanche pediram permissão a um tribunal federal para tornar públicas as transcrições do grande júri nos casos de Epstein e Maxwell, que foi condenada em 2021 por cinco acusações federais relacionadas ao seu papel no suposto abuso sexual de meninas menores de idade por Epstein.

No entanto, especialistas jurídicos, incluindo um dos ex-advogados de Epstein, Alan Dershowitz, disseram que essas transcrições provavelmente não conterão os tipos de materiais procurados pelos apoiadores de Trump.

Um juiz também poderia negar o pedido. O juiz distrital Paul Engelmayer, que supervisiona o caso de Maxwell, ordenou ao Departamento de Justiça nesta terça-feira que fornecesse argumentos mais detalhados em apoio à sua tentativa de tornar públicas as transcrições do júri até 29 de julho.