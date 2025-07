Espanha propõe levantar sigilo de arquivos secretos da era Franco

MADRI (Reuters) - O governo espanhol apresentou nesta terça-feira um projeto de lei para desclassificar automaticamente todos os arquivos secretos do governo com mais de 45 anos, incluindo documentos da ditadura de Francisco Franco e da transição para a democracia.

Se aprovada pelo parlamento, a proposta pode lançar luz sobre alguns dos capítulos mais sombrios da Espanha, incluindo os laços de Franco com Adolf Hitler e os locais das valas comuns onde as vítimas de seu governo de 1939 a 1975 foram enterradas, além de detalhes do acidente nuclear de Palomares em 1966, causado pela colisão de dois aviões da Força Aérea dos EUA sobre uma vila de pescadores no sul da Espanha.

"Com esta lei, superaremos um obstáculo em nossa legislação para nos alinhar aos padrões europeus", disse o ministro da Justiça, Félix Bolaños, a repórteres.