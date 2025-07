Estudantes protestam em Bangladesh após acidente com jato da Força Aérea que deixou 31 mortos, a maioria crianças

Por Ruma Paul e Sam Jahan

DACA (Reuters) - O luto nacional se transformou em raiva em Bangladesh nesta terça-feira, quando o número de mortos na queda de um jato de combate em uma escola em Daca subiu para 31, provocando protestos de centenas de estudantes contra o governo interino em um país dominado pela instabilidade.

Pelo menos 25 dos mortos eram crianças, muitas com menos de 12 anos de idade, que estavam prestes a voltar para casa na segunda-feira quando o jato F-7 BGI da Força Aérea de Bangladesh, de fabricação chinesa, se chocou contra a Milestone School and College e explodiu em chamas, prendendo os alunos no fogo e nos escombros do prédio.