EXCLUSIVO-Domo de Ouro de Trump procura alternativas à SpaceX de Musk

Segundo publicou a Reuters, o Projeto Kuiper da Amazon, uma iniciativa de US$10 bilhões liderada por ex-gerentes da Starlink demitidos por Musk devido ao progresso lento, ficou atrás da SpaceX em termos de implantação. Mas suas possíveis aplicações de defesa -- como comunicações que poderiam ajudar no rastreamento de mísseis -- atraíram um interesse renovado, conforme o governo se prepara para alocar a primeira parcela de US$25 bilhões de financiamento autorizado pela lei de impostos e gastos de Trump.

As tradicionais gigantes da defesa Northrop Grumman, Lockheed Martin, e L3Harris também estão em negociações para apoiar o Domo de Ouro. O diretor financeiro da L3Harris, Kenneth Bedingfield, disse à Reuters em uma entrevista que a empresa observou um aumento no interesse por suas tecnologias de alerta e rastreamento de mísseis, que devem desempenhar um papel fundamental no sistema.

A Northrop, por sua vez, está buscando vários esforços, incluindo um interceptador baseado no espaço, um componente que permitiria ataques de mísseis a partir da órbita, disse Robert Fleming, chefe de negócios espaciais da empresa, em uma entrevista à Reuters.

"A Lockheed Martin está pronta para apoiar o Domo de Ouro como um parceiro de missão comprovado", afirmou Robert Lightfoot, presidente da Lockheed Martin Space, em um comunicado.

O contato inicial do Domo de Ouro convidou empresas menores e mais novas do Vale do Silício, vistas como alternativas mais ágeis, mais sofisticadas e potencialmente menos dispendiosas do que as grandes empresas de defesa, para participarem da mesa de negociações -- mas isso foi antes de a briga entre Musk e Trump alterar esse cálculo.

(Reportagem de Mike Stone em Washington, reportagem adicional de Joey Roulette)