Funcionários e médicos da ONU desmaiam de fome em Gaza, diz UNRWA

O chefe da agência de refugiados palestinos da ONU disse hoje que seus funcionários, assim como médicos e trabalhadores humanitários, estão desmaiando em serviço em Gaza devido à fome e à exaustão.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo disse que recebeu dezenas de mensagens de emergência de sua equipe descrevendo as graves condições e a exaustão no enclave, onde Israel tem travado uma guerra contra o Hamas desde outubro de 2023.

"Ninguém é poupado: os cuidadores em Gaza também estão precisando de cuidados. Médicos, enfermeiros, jornalistas e humanitários estão famintos", disse o comissário geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, em um comunicado, compartilhado por seu porta-voz em uma coletiva de imprensa em Genebra.