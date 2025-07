Irã diz que reimposição de sanções da ONU complicará impasse nuclear

DUBAI (Reuters) - A reimposição de sanções internacionais sobre o Irã tornará a "situação" sobre seu programa nuclear mais complexa, disse a mídia estatal, citando o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, nesta terça-feira.

Ele estava falando antes de uma reunião na sexta-feira com três países europeus conhecidos como E3 -- Reino Unido, França e Alemanha.

O E3 disse que se nenhum progresso for alcançado até o final de agosto sobre o programa nuclear do Irã, eles invocarão um mecanismo "snapback" -- um processo que reimporia as sanções da ONU sobre Teerã que foram suspensas sob um acordo de 2015 em troca de restrições ao programa nuclear do Irã.