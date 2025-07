Onda de calor na Grécia e nos Bálcãs encosta trabalhadores e afasta turistas

ATENAS (Reuters) - A Grécia e os Bálcãs em geral sofreram com a terceira onda de calor deste verão nesta terça-feira, com pessoas impedidas de trabalhar, turistas mantidos longe das ruínas e bombeiros combatendo incêndios espalhados pela árida zona rural.

Entregadores, motoboys e trabalhadores da construção de Atenas e de outras regiões receberam ordens para interromper o trabalho do meio-dia até as 17h (horário local), já que a temperatura deve chegar a 43º Celsius, informou o Ministério do Trabalho.

Na área de Feneo, em Corinto, no sul da Grécia, 185 bombeiros com 50 veículos combatiam um forte incêndio florestal, com a ajuda de 15 aviões e 11 helicópteros.