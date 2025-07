Perspectivas de acordo comercial provisório entre Índia e EUA diminuem antes de prazo das tarifas, dizem fontes

Por Manoj Kumar

NOVA DÉLHI (Reuters) - As perspectivas de um acordo comercial provisório entre a Índia e os Estados Unidos antes do prazo de 1º de agosto estabelecido por Washington para entrada em vigor de tarifas diminuíram, uma vez que as negociações permanecem em um impasse em relação aos cortes de tarifas sobre os principais produtos agrícolas e lácteos, disseram duas fontes do governo indiano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 26% sobre as importações indianas em abril, mas suspendeu a implementação para permitir as negociações. Essa pausa termina em 1º de agosto, embora a Índia ainda não tenha recebido uma carta tarifária formal, ao contrário de mais de 20 outros países.