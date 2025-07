Quinze palestinos morrem de fome em agravamento da crise em Gaza, dizem médicos

Por Nidal al-Mughrabi

(Reuters) - Um bebê de seis semanas de idade está entre as 15 pessoas que morreram de fome em Gaza nas últimas 24 horas, disseram as autoridades de saúde locais, com a desnutrição matando os palestinos mais rapidamente do que em qualquer outro momento da guerra de 21 meses.

O bebê morreu em uma enfermaria de um hospital no norte de Gaza, disseram as autoridades de saúde, nomeando-o como Yousef al-Safadi. Três dos outros também eram crianças, incluindo Abdulhamid al-Ghalban, de 13 anos, que morreu em um hospital na cidade de Khan Younis, no sul do país. As outras duas crianças não tiveram seus nomes revelados.