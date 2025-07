Tribunal de apelações dos EUA mantém restrição de acesso da Associated Press à Casa Branca

Por Mike Scarcella

(Reuters) - Um tribunal de apelações dos EUA se recusou nesta terça-feira a suspender as restrições impostas pelo governo do presidente Donald Trump ao acesso de jornalistas da Associated Press à Casa Branca, depois que a agência de notícias se recusou a se referir ao corpo de água há muito tempo chamado de Golfo do México como Golfo da América, como ele prefere.

O Tribunal Pleno de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia manteve uma decisão de 6 de junho, tomada por um painel dividido de três juízes, de que o governo poderia restringir legalmente o acesso da AP a eventos noticiosos no Salão Oval e em outros locais controlados pela Casa Branca, incluindo o Air Force One, aeronave que transporta Trump.