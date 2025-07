Trump acusa Obama de traição em ataques crescentes sobre interferência russa em 2016

TRUMP SOB PRESSÃO

Trump frequentemente denuncia as avaliações como "farsa" e nos últimos dias repostou em sua conta do Truth Social um vídeo falso mostrando Obama sendo algemado no Salão Oval.

O republicano tem procurado desviar a atenção para outras questões após sofrer pressão de sua base conservadora para divulgar mais informações sobre Jeffrey Epstein, que se suicidou em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Defensores de teorias da conspiração sobre Epstein pediram a Trump, que conviveu com o financista durante a década de 1990 e início dos anos 2000, que divulgasse os arquivos de investigação relacionados ao caso.

Questionado no Salão Oval sobre Epstein, Trump rapidamente passou a atacar Obama e Clinton.

"A caça às bruxas sobre a qual vocês deveriam estar falando é que eles pegaram o presidente Obama absolutamente frio", disse Trump. "O que eles fizeram com este país, começando em 2016, mas indo até 2020 e a eleição, e eles tentaram manipular a eleição, e foram pegos, e deveria haver consequências muito severas para isso."