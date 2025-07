Trump anuncia acordo comercial com Japão, incluindo tarifa de 15%

O anúncio de Trump foi feito após uma reunião com o principal negociador de tarifas do Japão, Ryosei Akazawa, na Casa Branca nesta terça-feira, de acordo com o jornal Asahi.

O jornal também informou que Akazawa se reuniu com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e com o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

(Reportagem de Jasper Ward)