Trump pode viajar à China para se encontrar com Xi em "futuro não muito distante"

"Um pouco mais adiante, mas não muito distante. E fui convidado por muitas pessoas, e tomaremos essas decisões em breve."

A Reuters informou que os assessores de Trump e Xi discutiram uma possível reunião entre os líderes durante uma viagem do presidente dos EUA à Ásia no final deste ano, citando duas pessoas familiarizadas com os planos.

Embora os planos para uma reunião não tenham sido finalizados, as discussões em ambos os lados do Pacífico incluíram uma possível escala de Trump na época da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico na Coreia do Sul ou conversas à margem do evento de 30 de outubro a 1º de novembro, disseram as fontes.

Outra possível viagem seria para uma cerimônia em Pequim, em 3 de setembro, em comemoração ao 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, da qual o presidente russo, Vladimir Putin, planeja participar.

A Casa Branca e o governo chinês não quiseram comentar a reportagem anterior da Reuters.

Trump fez o comentário sobre o encontro com Xi durante uma reunião com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., um importante aliado no Pacífico que Trump disse ter se afastado com sucesso da China, mesmo quando disse que não havia problema sobre os dois países manterem relações.