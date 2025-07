Venezuelanos detidos em El Salvador reencontram suas famílias

Por Efrain Otero e Tibisay Romero e Tathiana Ortiz

CARACAS/VALÊNCIA/CAPACHO (Reuters) - Um cantor e um barbeiro estavam entre os ex-migrantes venezuelanos que voltaram para suas famílias nesta terça-feira, após passarem meses detidos em uma notória prisão em El Salvador antes de serem enviados de volta à Venezuela na semana passada.

O cantor Arturo Suarez foi recebido com abraços e lágrimas no bairro popular de El Valle, ao sul da capital Caracas, pela irmã, tia e primos. Mais tarde, ele enxugou as lágrimas ao falar com sua esposa e filha, que moram no Chile, por meio de uma chamada de vídeo.