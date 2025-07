"Príncipe das Trevas" Ozzy Osbourne morre aos 76 anos

Osbourne começou sua carreira com os sucessos do Black Sabbath, de "Paranoid" a "War Pigs" e "Sabbath Bloody Sabbath". Esses sucessos e uma série de lançamentos solo fizeram com que ele vendesse mais de 100 milhões de discos em todo o mundo.

Os riffs fortes e os temas sombrios -- da depressão à guerra e ao apocalipse -- combinavam-se com um instinto para a teatralidade do Dia das Bruxas. Como artista, Osbourne salpicou o público com carne crua e, em 1982, teve seu encontro com um morcego jogado no palco por um fã.

Ele sempre insistiu que achava que era um brinquedo, até que o morcego foi mordido, percebeu seu erro e correu para o hospital para tomar uma vacina contra a raiva. Mais tarde, ele vendeu bonecos de pelúcia de morcego com uma cabeça removível.

Osbourne era um alvo frequente de grupos conservadores e religiosos preocupados com o impacto negativo do rock sobre os jovens. Ele sempre reconheceu os excessos de seu estilo de vida e de suas letras, mas desdenhou dos relatos mais ousados de que ele era um verdadeiro adorador do diabo.

"Fiz algumas coisas ruins em minha época. Mas não sou o demônio. Sou apenas John Osbourne: um garoto da classe trabalhadora de Aston que largou o emprego na fábrica e foi em busca de diversão", disse ele em uma biografia de 2010.

John Michael Osbourne foi o quarto de seis filhos e cresceu em Aston, na cidade de Birmingham, no centro da Inglaterra. Ele lutou contra a dislexia, abandonou a escola aos 15 anos, teve uma série de trabalhos braçais e, em um determinado momento, cumpriu uma breve pena de prisão por roubo. Depois veio o Black Sabbath.