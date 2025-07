Chipre luta para conter incêndio florestal

Segundo ele, 14 aeronaves e trabalhadores em terra estavam tentando extinguir o fogo, iniciado por volta do meio-dia desta quarta-feira.

As temperaturas na ilha do leste do Mediterrâneo atingiram 43º Celsius no interior do país nesta quarta-feira, forçando as autoridades a emitir um aviso meteorológico âmbar. A expectativa é que a temperatura chegue a 44°C na quinta-feira, o que pode torná-lo o dia mais quente do ano.

Embora as ondas de calor e os incêndios florestais sejam comuns, o impacto sobre a vida humana e os danos tornaram-se mais significativos nos últimos anos.

(Redação de Michele Kambas)