Contraceptivos financiados pelos EUA para países pobres serão queimados na França, dizem fontes

A agência de saúde sexual e reprodutiva das Nações Unidas, UNFPA, também se ofereceu para comprar os anticoncepcionais imediatamente, disseram três fontes à Reuters, sem revelar os termos financeiros da proposta.

No entanto, as negociações foram interrompidas, disse uma fonte com conhecimento das conversas, em parte devido à falta de resposta do governo dos EUA. A UNFPA não quis comentar.

Uma das fontes com conhecimento do assunto disse que o governo Trump está agindo de acordo com a política da Cidade do México, um pacto antiaborto no qual Trump restabeleceu a participação dos EUA em janeiro. O pacto proíbe o governo dos EUA de contribuir ou trabalhar com organizações que forneçam financiamento ou suprimentos que ofereçam acesso a abortos.

O aborto é uma questão polêmica na política dos EUA e foi importante na eleição de 2024 vencida por Trump. Em 2022, a Suprema Corte dos EUA decidiu eliminar o direito nacional ao aborto, deixando as leis de aborto para cada um dos 50 Estados.

(Reportagem de Ammu Kannampilly em Nairóbi, Jennifer Rigby em Londres e Jonathan Landay em Washington; reportagem adicional de Charlotte Van Campenhout em Bruxelas)