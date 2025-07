Departamento de Estado dos EUA investiga participação de Harvard em programa de intercâmbio

Harvard tornou-se o foco central de uma ampla campanha do governo para alavancar o financiamento federal e forçar mudanças nas universidades americanas, que, segundo o presidente Donald Trump, estão dominadas por ideologias antissemitas e de "esquerda radical".

Entre as primeiras medidas tomadas pelo governo contra Harvard, está o cancelamento de centenas de bolsas concedidas a pesquisadores, com o argumento de que a universidade não fez o suficiente para lidar com o assédio a estudantes judeus em seu campus.

Desde então, o governo Trump tentou impedir que estudantes estrangeiros frequentassem a escola, ameaçou o status de credenciamento de Harvard e abriu a porta para o corte de mais verbas ao descobrir que universidade violou a lei federal de direitos civis.

O Departamento de Educação informou separadamente na quarta-feira que abriu investigações sobre discriminação por origem nacional na Universidade de Louisville, na Universidade de Nebraska Omaha, na Universidade de Miami, na Universidade de Michigan e na Universidade Western Michigan.

As investigações determinarão se as universidades estão concedendo bolsas de estudo apenas para beneficiários da Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA na sigla em inglês) - o programa de proteção de jovens imigrantes - ou para estudantes "sem documentos", de acordo com o comunicado.

As medidas foram tomadas em um momento em que o governo Trump tem buscado amplos esforços para cumprir a agenda de imigração linha-dura do presidente.