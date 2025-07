Justiça dos EUA determina fiança para migrante deportado Abrego

O caso de Abrego chamou a atenção diante a atuação agressiva da administração Trump para deportar milhões de pessoas que vivem ilegalmente nos EUA, provocando críticas de que o governo está infringindo direitos legais.

O governo Trump trouxe Abrego de volta aos EUA em junho, após garantir uma acusação de participação de uma rede de contrabando como parte da gangue MS-13 para transportar migrantes que viviam ilegalmente no país.

Abrego se declarou inocente e seus advogados acusaram o governo Trump de apresentar as acusações para encobrir violações de seus direitos. Ele negou qualquer vínculo com gangues.

Promotores federais tentaram convencer dois juízes diferentes a ordenar que Abrego fosse detido enquanto aguardava o julgamento. Eles alegaram que Abrego usava crianças como disfarce durante as viagens de contrabando, enfrentou reclamações de que maltratava passageiras e mentiu sobre suas atividades quando foi parado pela polícia em 2022.

Os advogados de Abrego argumentaram que os supostos cúmplices que cooperam com os promotores não são confiáveis, uma vez que buscam alívio de suas próprias acusações criminais e deportações. A defesa argumentou que as testemunhas deram declarações inconsistentes aos investigadores, inclusive sobre a alegação principal do governo de que Abrego é membro da gangue MS-13.

(Reportagem de Andrew Goudsward)