Líderes da Alemanha e da França buscam clareza em projeto de caça até o fim de agosto, diz Berlim

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão Friedrich Merz e o presidente francês Emmanuel Macron concordaram nesta quarta-feira em tentar resolver as diferenças sobre o projeto do caça franco-alemão-espanhol FCAS até o fim de agosto, disse um porta-voz do governo da Alemanha.

Em um jantar nos arredores de Berlim, os dois líderes discutiram o projeto, avaliado em mais de 100 bilhões de euros, que tem sido marcado por atrasos e disputas internas sobre direitos de propriedade intelectual e compartilhamento de trabalho.

"Os ministros da defesa foram encarregados de avaliar uma perspectiva realista para maior cooperação dentro do consórcio FCAS até o final de agosto e apresentar propostas para resolver os conflitos existentes", disse o porta-voz alemão.