Lindell, aliado de Trump, ganha recurso em processo de US$5 mi relacionado à eleição de 2020

Os juízes particulares que supervisionaram o desafio não declararam um vencedor. Mais tarde, Zeidman convenceu um painel de arbitragem de que merecia o prêmio de US$5 milhões.

Os juízes do circuito James Loken, Lavenski Smith e L. Steven Grasz concluíram nesta quarta-feira que o painel de arbitragem alterou indevidamente os termos do contrato do concurso, impondo novas obrigações à Lindell com relação aos dados em questão.

"Justo ou não, os termos contratuais acordados não podem ser modificados pelo painel (de arbitragem) ou por este tribunal", disse o tribunal de recursos.