Lula propõe expansão de acordo comercial a presidente do México

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs nesta quarta-feira, em telefonema à presidente do México, Claudia Sheinbaum, o início de negociações para ampliar acordo comercial entre os dois países, em meio a ameaças de imposição de tarifas dos Estados Unidos a ambos, informou o Planalto em nota.

Na conversa, os presidentes acertaram uma visita do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México em 27 e 28 de agosto, acompanhado de delegação de empresários e ministros.

"O presidente Lula ressaltou a importância de aprofundar as relações econômicas e comerciais entre os dois países, principalmente diante do atual momento de incertezas", diz nota do Planalto.