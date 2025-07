Macron processa influenciadora por alegar que primeira-dama da França nasceu homem

"Toda vez que os Macron saem de casa, eles o fazem sabendo que inúmeras pessoas ouviram, e muitas acreditam, nessas mentiras infames", diz a queixa. "Isso é invasivo, desumanizador e profundamente injusto."

Owens não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários enviados por email pela Reuters. O gabinete de Macron não quis comentar.

A queixa com 22 acusações busca um valor não especificado de indenização compensatória e punitiva.

O processo desta quarta-feira é um caso raro de um líder mundial processando por difamação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com várias ações judiciais por difamação, inclusive contra a editora do The Wall Street Journal na semana passada.

Para prevalecer em casos de difamação nos Estados Unidos, figuras públicas como os Macron e Trump devem demonstrar que os réus agiram com "má-fé real" ("actual malice"), ou seja, que sabiam que o que publicaram era falso ou agiram com total desprezo pela veracidade da informação.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York; reportagem adicional de Michel Rose em Paris)