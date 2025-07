Mais de 100 grupos de ajuda e direitos pedem ação à medida que fome se espalha em Gaza

"À medida que o cerco do governo israelense mata de fome a população de Gaza, os trabalhadores humanitários agora estão se juntando às mesmas filas de alimentos, correndo o risco de serem baleados apenas para alimentar suas famílias. Com os suprimentos agora totalmente esgotados, as organizações humanitárias estão testemunhando seus próprios colegas e parceiros definharem diante de seus olhos", disseram as organizações.

"As restrições, os atrasos e a fragmentação do governo de Israel sob seu cerco total criaram caos, fome e morte."

As organizações pediram que os governos exijam o fim de todas as restrições burocráticas e administrativas, a abertura de todas as passagens terrestres, a garantia de acesso a todos em Gaza e a rejeição da distribuição controlada pelos militares e a restauração de uma "resposta humanitária baseada em princípios e liderada pela ONU".

"Os Estados precisam adotar medidas concretas para acabar com o cerco, como interromper a transferência de armas e munições."

Israel, que controla todos os suprimentos que entram em Gaza, nega que seja responsável pela escassez de alimentos.

Mais de 800 pessoas foram mortas nas últimas semanas tentando obter alimentos, a maioria em tiroteios em massa por soldados israelenses posicionados perto dos centros de distribuição da Fundação Humanitária de Gaza. A fundação, apoiada pelos Estados Unidos, tem sido duramente criticada por organizações humanitárias, incluindo as Nações Unidas, por uma suposta falta de neutralidade.