Professora morre ao salvar alunos do inferno em acidente com jato em Bangladesh

Maherin morreu na segunda-feira após sofrer queimaduras quase totais em seu corpo. Ela deixou o marido e dois filhos adolescentes.

"Quando o marido a chamou, pedindo-lhe que saísse do local e pensasse nos filhos, ela se recusou, dizendo 'eles também são meus filhos, estão queimando. Como posso deixá-los?'", disse Chowdhury.

Pelo menos 29 pessoas, a maioria delas crianças, morreram quando o F-7 BGI se chocou contra a escola, prendendo-as no fogo e nos destroços. Os militares disseram que a aeronave sofreu uma falha mecânica.

"Não sei exatamente quantas pessoas ela salvou, mas devem ter sido pelo menos 20. Ela os retirou com as próprias mãos", afirmou ele, acrescentando que ficou sabendo do ato de bravura da irmã quando visitou o hospital e conheceu os alunos que ela havia resgatado.

O jato decolou de uma base aérea próxima em uma missão de treinamento de rotina, segundo os militares. Após sofrer uma falha mecânica, o piloto tentou desviar a aeronave para longe de áreas povoadas, mas ela se chocou contra o campus. O piloto estava entre os mortos.

"Quando o avião caiu e o fogo começou, todos estavam correndo para salvar suas vidas, ela correu para salvar os outros", disse Khadija Akter, diretora da seção primária da escola, à Reuters por telefone sobre Maherin.