Suprema Corte dos EUA permite que Trump remova comissários de segurança de produtos de consumo

Por John Kruzel

WASHINGTON (Reuters) - A Suprema Corte dos EUA permitiu nesta quarta-feira que o presidente norte-americano, o republicano Donald Trump, destitua três membros democratas do principal órgão de fiscalização da segurança de produtos de consumo do governo, aumentando seu poder sobre as agências federais criadas pelo Congresso para serem independentes do controle presidencial.

Atendendo a um pedido do Departamento de Justiça, os juízes revogaram a ordem do juiz distrital de Maryland Matthew Maddox, que havia impedido Trump de demitir três membros da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo nomeados pelo ex-presidente democrata Joe Biden, enquanto se desenrola uma ação judicial contra a remoção deles.