Trump vai aumentar vendas de IA para aliados e afrouxar as regras ambientais

Por Jarrett Renshaw e Alexandra Alper

(Reuters) - O governo Trump divulgou nesta quarta-feira um novo projeto na área de inteligência artificial que visa afrouxar as regras ambientais e expandir amplamente as exportações de IA para aliados, em uma tentativa de manter a vantagem norte-americana sobre a China na tecnologia crítica.

O presidente Donald Trump marcou o lançamento do plano com um discurso em que expôs os riscos da corrida armamentista tecnológica com a China, chamando-a de uma luta que definirá o século 21.