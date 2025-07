Unidade de direitos civis do Departamento de Justiça dos EUA enfrenta êxodo em massa

Antes da posse de Trump, a divisão empregava mais de 400 advogados. A Reuters não conseguiu determinar quantos dos 368 funcionários que saíram trabalhavam como advogado. Dos que saíram, 270 aceitaram o programa de aposentadoria diferida do governo, enquanto 98 pediram demissão.

Welch, um democrata de Vermont, divulgou os números antes de uma audiência do subcomitê do Judiciário do Senado nesta quarta-feira, na qual Harmeet Dhillon, chefe da Divisão de Direitos Civis de Trump, testemunhará ao Congresso pela primeira vez desde sua audiência de confirmação em fevereiro.

No memorando, Welch disse que desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, a Divisão de Direitos Civis desconsiderou suas responsabilidades estatutárias de fazer cumprir as leis que proíbem a discriminação e permitiu que violações de direitos civis contra pessoas e instituições como parte da agenda política de Trump.

O mandato da Divisão de Direitos Civis remonta à aprovação da Lei de Direitos Civis de 1957, inicialmente promulgada para proteger os direitos dos negros, desfazendo a segregação discriminatória de Jim Crow, reforçando os direitos de voto das pessoas e buscando casos de crimes de ódio.

O Congresso ampliou as responsabilidades da divisão ao longo dos anos para incluir a proteção dos norte-americanos contra a discriminação com base em raça, nacionalidade, sexo, deficiência, religião, orientação sexual, identidade de gênero e status militar.

Dhillon alterou as prioridades tradicionais de aplicação da divisão e as redirecionou para as diretrizes de Trump que determinam ações como a restrição do uso de políticas de diversidade, equidade e inclusão, a proibição de jovens transgêneros jogarem em equipes esportivas que não estejam alinhadas com seu gênero de nascimento e a proibição de jovens transgêneros terem acesso a cuidados de afirmação de gênero.