Air India foi alertada sobre falhas "sistêmicas" no gerenciamento e treinamento da fadiga da tripulação, mostram documentos

Quatro avisos do governo, datados de 23 de julho, criticaram a Air India por repetidas falhas na conformidade com a segurança e seguem muitos outros avisos no passado. As possíveis medidas regulatórias podem incluir multas ou ordenar que os executivos sejam afastados de seus cargos.

Os avisos mais recentes citam um total de 29 violações, incluindo a não concessão de descanso obrigatório aos pilotos, cumprimento insuficiente dos requisitos de treinamento em simulador, falta de treinamento para um aeroporto de alta altitude e voos em rotas internacionais com tripulação de cabine insuficiente.

"Apesar das repetidas advertências e ações de fiscalização de não conformidade no passado, as questões sistêmicas relacionadas ao monitoramento da conformidade, ao planejamento da tripulação e à governança do treinamento continuam sem solução", diz um dos avisos.

"A recorrência de tais violações sugere uma falha no estabelecimento e na aplicação de mecanismos de controle eficazes", afirmou.

A Air India disse em um comunicado que os avisos estavam relacionados a divulgações voluntárias feitas no ano passado e que responderá ao órgão regulador.

"Continuamos comprometidos com a segurança de nossa tripulação e passageiros", acrescentou.