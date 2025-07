Alckmin diz que conversou com secretário de Comércio dos EUA e pediu negociação

"Reiterei a disposição do Brasil de negociação, o Brasil nunca saiu da mesa de negociação. Não criamos esse problema, mas queremos resolver", disse.

"A conversa foi proveitosa, mas vamos aguardar, são conversas institucionais, devem ser reservadas."

A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros está prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto. O governo vem fazendo rodadas de reuniões com empresas para avaliar potenciais impactos da medida e estudar possíveis respostas, mas tem encontrado dificuldades para fazer contatos com o alto escalão do governo Trump e tentar uma negociação direta.

Na entrevista, Alckmin voltou a dizer que não há nenhuma razão de natureza econômica e comercial para que a tarifa seja implementada. Para ele, a efetivação da medida seria uma injustiça com o Brasil.

Em sua carta anunciando a tarifa, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que a medida se devia, entre outros pontos, ao que chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu em processo no Supremo Tribunal Federal (STF), por tentativa de golpe de Estado.