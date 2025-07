Autoridade do Departamento de Justiça dos EUA se reúne com associada de Epstein, diz ABC

WASHINGTON (Reuters) - O procurador-geral adjunto dos EUA, Todd Blanche, reuniu-se com a associada de longa data de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, acusada de tráfico sexual, no escritório do procurador-geral dos EUA em Tallahassee, Flórida, informou a ABC News nesta quinta-feira.

Imagens capturadas pela ABC News mostraram Blanche e sua comitiva, incluindo o procurador-geral adjunto interino Diego Pestana, entrando no escritório do procurador-geral dos EUA localizado em um tribunal federal.

A reunião era amplamente esperada, depois que Blanche anunciou no início da semana que havia entrado em contato com os advogados de Maxwell para ver se ela poderia ter "informações sobre qualquer pessoa que tenha cometido crimes contra as vítimas".