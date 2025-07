Avião de passageiros cai no extremo leste da Rússia, quase 50 pessoas podem ter morrido

Por Andrew Osborn e Gleb Stolyarov

MOSCOU (Reuters) - Um avião de passageiros russo Antonov An-24, que transportava cerca de 50 pessoas, caiu no extremo leste do país na quinta-feira e teme-se que todos a bordo tenham morrido, disseram autoridades dos serviços de emergência.

A fuselagem em chamas do avião, fabricado na era soviética e com quase 50 anos, foi avistada no solo por um helicóptero e as equipes de resgate estavam correndo para o local.