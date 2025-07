Casa Branca defende acordo com Columbia; críticos apontam precedente perigoso

A Universidade de Harvard enfrenta o governo Trump no tribunal e críticos compararam o acordo com a Columbia a uma extorsão.

A Columbia sofreu a perda de bilhões de dólares em futuros fundos federais e a possível revogação do status de visto de milhares de estudantes internacionais, disse a presidente interina Claire Shipman.

"Isso não foi capitulação", disse Shipman à CNN, acrescentando que o acordo protegeu a "integridade acadêmica" da universidade.

O acordo prevê que a Columbia pagará US$ 200 milhões ao Tesouro dos EUA e mais US$ 21 milhões a um fundo para resolver supostas violações de direitos civis contra funcionários judeus após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, disseram autoridades da administração.

Em troca, a universidade recuperou o acesso a cerca de US$ 1,7 bilhão em financiamento e subsídios federais, disse Shipman.

O acordo foi fechado após o governo Trump penalizar a Columbia, em março, pela forma como lidou com os protestos do ano passado, cancelando US$ 400 milhões em financiamento federal. O governo alegou que a resposta da Columbia ao suposto antissemitismo e assédio de membros judeus e israelenses da comunidade universitária foi insuficiente.