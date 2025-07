Fonte sênior do Hamas diz que acordo de trégua em Gaza é possível, apesar de demora israelense

BEIRUTE (Reuters) - Uma fonte sênior do Hamas disse à Reuters na quinta-feira que ainda há uma chance de se chegar a um acordo de cessar-fogo em Gaza, mas que isso levaria alguns dias por causa do que ele chamou de demora israelense.

A fonte afirmou que a resposta do Hamas à última proposta de cessar-fogo inclui a solicitação de uma cláusula que impediria Israel de retomar a guerra se um acordo não for alcançado dentro do período de trégua de 60 dias.

(Reportagem de Samia Nakhoul)