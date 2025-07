Israel estuda resposta do Hamas a plano de cessar-fogo em Gaza enquanto combates continuam

Os dois lados estão enfrentando uma enorme pressão interna e externa para chegar a um acordo, no momento em que as condições humanitárias dentro de Gaza estão se deteriorando drasticamente em meio à fome aguda e generalizada no enclave palestino, o que tem chocado o mundo.

De acordo com a mídia local, uma autoridade de alto escalão israelense disse que o novo texto era algo com o qual Israel poderia trabalhar. No entanto, o Canal 12 de Israel informou que um acordo rápido não estava ao alcance, com lacunas remanescentes entre os dois lados, inclusive sobre para onde os militares israelenses deveriam se retirar durante qualquer trégua.

Uma autoridade palestina próxima às negociações disse à Reuters que a última posição do Hamas foi "flexível, positiva e levou em consideração o sofrimento crescente em Gaza e a necessidade de acabar com a fome".

Dezenas de pessoas morreram de fome em Gaza nas últimas semanas, quando uma onda de fome se abateu sobre o enclave palestino, de acordo com as autoridades de saúde locais. A Organização Mundial da Saúde informou na quarta-feira que 21 crianças com menos de cinco anos de idade estão entre as que morreram de desnutrição até agora neste ano.

Israel, que cortou todos os suprimentos para Gaza desde o início de março e reabriu com novas restrições em maio, diz que está comprometido em permitir a entrada de ajuda, mas deve controlá-la para evitar que seja desviada por militantes.

Afirma que permitiu a entrada de alimentos suficientes para os 2,2 milhões de habitantes de Gaza durante a guerra e culpa as Nações Unidas pela lentidão na entrega; a ONU alega que está operando da forma mais eficaz possível sob as condições impostas por Israel.