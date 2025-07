Lula diz que Brasil está pronto para negociar com Trump se ele quiser

"Se quiserem negociar, nós queremos negociar", disse Lula em cerimônia no Vale do Jequitinhonha.

"Se quiserem sentar em uma mesa para conversar, nós estamos sentando, até porque a minha vida foi negociar", acrescentou, lembrando de seus tempos de sindicalista. "Eu fazia greve e negociava... a relação comercial é a mesma coisa."

Lula afirmou que representantes do Brasil já vinham negociando com os Estados Unidos. Segundo ele, já haviam sido realizadas 10 reuniões sobre o tema. O presidente aproveitou ainda para ressaltar que o Brasil cultiva a tradição de ser um bom negociador "com o mundo inteiro", mas "sobretudo com quem quer conversar". Ainda de acordo com Lula, Trump ainda não demonstrou o desejo de debater o assunto com ele.

"Ele (Trump) não quer conversar. Se ele quisesse, conversar ele pegava o telefone e me ligava."

Trump anunciou, em carta ao governo brasileiro, a imposição de tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil, apesar de o país ter déficit comercial com os EUA. No texto, Trump afirmou que as tarifas seriam impostas, entre outros motivos, pelo que ele classificou como uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, processado por envolvimento em tentativa de golpe de Estado após sua derrota eleitoral em 2022.

O presidente norte-americano anunciou uma ampla tarifação das exportações aos EUA em abril, e diversos países vêm negociando individualmente reduções dessa taxação. Alguns obtiveram sucesso em reduzir um pouco as tarifas impostas a seus produtos por meio de negociação vistas como vitórias por Trump. Ao mesmo tempo, nos últimos meses, as indas e vindas dele com relação às tarifas, incluindo adiamento na data de aplicação das mesmas, são vistas por alguns como recuos do norte-americano.