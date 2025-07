Trump diz querer que Musk e suas empresas prosperem nos Estados Unidos

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que não destruiria as empresas de Elon Musk retirando os subsídios federais e que deseja que as empresas do empresário de tecnologia prosperem.

"Todos estão afirmando que eu destruirei as empresas de Elon retirando alguns, se não todos, os subsídios em grande escala que ele recebe do governo dos EUA. Isso não é verdade!", disse Trump em uma postagem no Truth Social. "Quero que Elon e todas as empresas de nosso país prosperem."

(Reportagem de Bhargav Acharya em Toronto)