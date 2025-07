Trump visita a sede do Fed e diz que não demitirá Powell

O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, James Blair, disse esta semana que as autoridades do governo visitariam o Fed nesta quinta-feira. O presidente do Comitê Bancário do Senado, Tim Scott, um republicano que enviou uma carta a Powell na quarta-feira fazendo uma série de perguntas sobre o custo e outros detalhes da reforma, bem como sobre as declarações do próprio Powell a respeito, também faz parte da visita.

A reação do mercado à visita de Trump foi moderada. O rendimento dos títulos de referência do Treasury de 10 anos subiu depois que os dados mostraram que os novos pedidos de auxílio-desemprego caíram na semana mais recente, sinalizando um mercado de trabalho estável que não precisa do apoio de um corte nas taxas do Fed. As ações em Wall Street ficaram mistas.

As críticas de Trump a Powell e o flerte com a possibilidade de demiti-lo já haviam perturbado os mercados financeiros e ameaçado uma das principais bases do sistema financeiro global: o fato de os bancos centrais serem independentes e livres de interferências políticas.

Sua visita contrasta com um punhado de outras visitas presidenciais documentadas ao Fed. O então presidente Franklin Delano Roosevelt visitou o banco central em 1937 para dedicar a sede recém-construída, que é um dos dois prédios do Fed que estão sendo reformados atualmente. Mais recentemente, o ex-presidente George W. Bush foi ao Fed em 2006 para participar da cerimônia de posse de Ben Bernanke como chair.

"Acho que é importante que ele envie um sinal de que realmente não está satisfeito com o andamento das coisas no Federal Reserve", disse a senadora Cynthia Lummis, uma republicana do Comitê Bancário do Senado. Ela disse que a visita foi uma "boa decisão" de Trump.

O senador Mike Rounds, outro republicano que faz parte do Comitê Bancário do Senado, disse na quinta-feira que também não via problemas com a visita de Trump, embora tenha acrescentado que a independência de Powell como chair do Fed é fundamental para os mercados. "Acho que ele está fazendo um bom trabalho nesse sentido".