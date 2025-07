UE diz que todas as opções estão na mesa se Israel não melhorar situação humanitária em Gaza

BRUXELAS (Reuters) - Israel fez alguns esforços para melhorar a entrega de ajuda humanitária à população em Gaza, mas a situação continua terrível, disse um porta-voz da Comissão Europeia nesta quinta-feira.

Ele acrescentou que a União Europeia está atualmente avaliando a situação e que todas as opções permanecem sobre a mesa se Israel não cumprir um acordo feito com a UE no início deste mês sobre a melhoria da situação humanitária em Gaza.

Esse acordo inclui o aumento substancial de caminhões diários para alimentos e itens não alimentícios para entrar em Gaza, a abertura de vários outros pontos de passagem nas áreas norte e sul e a reabertura das rotas de ajuda da Jordânia e do Egito.