Verificação de antecedentes para munições na Califórnia é inconstitucional, diz tribunal dos EUA

A juíza Sandra Ikuta avaliou que a lei "restringe significativamente" o direito das pessoas de manter e portar armas.

Ela também considerou que a Califórnia não conseguiu demonstrar que a lei era consistente com a tradição histórica do país de regulamentação de armas de fogo, conforme exigido em uma decisão histórica da Suprema Corte dos EUA de 2022.

"Ao submeter os californianos a verificações de antecedentes para todas as compras de munição, o regime de verificação de antecedentes de munição da Califórnia infringe o direito fundamental de manter e portar armas", escreveu Ikuta.

O gabinete do procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, que defendeu a lei, não respondeu imediatamente a pedidos de comentários. O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, não teceu comentários de imediato.

Todos os três juízes do painel foram nomeados por presidentes republicanos, embora os nomeados por presidentes democratas tenham a maioria no 9º Circuito. A Califórnia pode pedir a um painel de 11 juízes do tribunal de recursos ou à Suprema Corte que reveja a decisão.

Entre os autores da ação estão Kim Rhode, que ganhou três medalhas de ouro olímpicas em eventos de tiro, e a Associação de Rifles e Pistolas da Califórnia.