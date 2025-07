Xi pede em cúpula que autoridades da UE "lidem de forma adequada com atritos"

"Os desafios atuais enfrentados pela Europa não vêm da China", disse Xi à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ao presidente do Conselho Europeu, António Costa, em visita ao país, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

Ele pediu que a UE "adira à cooperação aberta e lide de forma adequada com as diferenças e atritos", depois que von der Leyen pediu anteriormente um reequilíbrio dos laços comerciais com a segunda maior economia do mundo, dizendo que as relações estavam em um "ponto de inflexão".

"A melhora da competitividade não pode se basear na 'construção de muros e fortalezas'", acrescentou Xi, segundo a Xinhua. "Desacoplar e quebrar cadeias só resultará em isolamento".

"Espera-se que o lado europeu mantenha o mercado de comércio e investimento aberto e se abstenha de usar ferramentas econômicas e comerciais restritivas", disse Xi.

As ações comerciais da UE no ano passado tiveram como alvo as exportações chinesas de veículos elétricos, entre outros produtos, e suas autoridades têm reclamado repetidamente sobre o excesso de capacidade industrial chinesa.

Xi também alertou os líderes da UE para que "façam escolhas estratégicas corretas", em uma nova crítica velada à recente postura agressiva de Bruxelas em relação à China.