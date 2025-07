Brasil corre contra o tempo na iminência da nova tarifa dos EUA, mas negociações emperram

O anúncio de Trump sobre as tarifas para os produtos brasileiros, feito no início deste mês, veio apesar de um superávit comercial dos EUA com o país, colocando o Brasil a caminho de uma das taxas mais altas desse tipo no mundo, perto da tarifa de 55% da China.

Em uma série de 18 reuniões, Alckmin instou representantes de empresas norte-americanas, incluindo General Motors, John Deere e Alphabet , a pressionar Washington sobre a questão.

No entanto, as empresas relutam em confrontar Trump por medo de retaliação, de acordo com uma autoridade do governo brasileiro e Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

"A situação está muito estressada", disse Alban a repórteres na quinta-feira.

Um grupo de senadores democratas dos EUA condenou na quinta-feira as tarifas sobre o Brasil como um "claro abuso de poder" em uma carta a Trump.

As tarifas podem ter um impacto econômico severo. A CNI estima, com base em pesquisas, que mais de 100 mil empregos brasileiros poderiam ser perdidos, potencialmente reduzindo 0,2% do Produto Interno Bruto do país.