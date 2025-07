Chefe da ONU pede evidências após Israel acusar funcionários de vínculo com Hamas

Em uma carta ao Conselho de Segurança na quinta-feira, Fletcher disse que os comentários de Danon marcam a primeira vez em que tal preocupação foi levantada. Também afirmou que as acusações eram "extremamente sérias e têm implicações de segurança para nossa equipe".

"Espero que as autoridades israelenses compartilhem imediatamente com o conselho qualquer evidência que as tenha levado a fazer tais afirmações", defendeu Fletcher.

Ele observou que, em todo o mundo, a OCHA se envolve com todas as partes envolvidas em conflitos armados para garantir o acesso humanitário, pressionar pela proteção de civis e promover o respeito aos princípios humanitários."Como as autoridades israelenses sabem, nossos contatos com o Hamas também apoiaram a libertação de reféns", acrescentou.

Danon declarou que Israel tem o compromisso de ajudar os civis e levar ajuda aos necessitados, mas alertou que ?não trabalharemos com organizações que escolheram a política em vez dos princípios".

A atual guerra em Gaza foi desencadeada em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas matou 1.200 pessoas no sul de Israel e fez cerca de 250 reféns, de acordo com registros israelenses. Desde então, a campanha militar de Israel matou quase 60.000 palestinos, segundo autoridades de saúde de Gaza, e reduziu grande parte do enclave a ruínas.

"Devemos exigir que todas as partes cumpram as normas do direito internacional nesse conflito", escreveu Fletcher na carta. "Não podemos escolher entre exigir o fim da fome dos civis em Gaza e exigir a libertação incondicional de todos os reféns."